الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة ويسلمه قرار أبعاد عن المسجد الأقصى للأحد

ياسر رشاد - القاهرة - افرج الاحتلال عن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، وسلمه قرار أبعاد عن المسجد الأقصى حتى الأحد بقرار قابل للتجديد 6 أشهر.



حماس تدين اعتقال الاحتلال الشيخ عكرمة صبري

وادانت حركة حماس، اعتقال سلطات الاحتلال للشيخ عكرمة صبري ونعدّه اعتداءً سافراً على المسجد الأقصى

ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، فضيلة الشيخ عكرمة صبري بعد إلقائه خطبة الجمعة ونعيّه المجاهد الشهيد إسماعيل هنية من على منبر الأقصى.

إن اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه اعتداءٌ مباشر على علمائنا ومرجعياتنا الدينية، بهدف تغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة والمدافعة عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ عكرمة وما يمكن أن يتعرض له من أذى بدني أو معنوي.

نطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ، وبتحرك عربي وإسلامي فاعل لإدانة اعتقاله ولوقف التدخل الصهيوني السافر في شؤون الأقصى، وحماية أئمته وخطبائه من انتهاكات الاحتلال النازي.