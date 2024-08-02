بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط المباحث في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

اعتمد اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات بين معاوني المباحث في القاهرة.

وشملت الحركة تعيين النقيب حسام فهيم بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، والنقيب خالد جبر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، والنقيب محمد سلامة بإدارة الأموال العامة، والنقيب عمرو عطية بالمتابعة الأمنية، والنقيب كريم علام بقسم شرطة بدر،والنقيب رامي رجائي بقسم شرطة مدينة نصر أول،والنقيب مصطفى عامر بقسم شرطة النزهة،والنقيب عبدالرحمن غانم بقسم شرطة التجمع الخامس.

كما شملت الحركة تعيين النقيب أحمد سمير جوهر بقسم شرطة المعادي، والنقيب محمد أكرم بقسم شرطة المعصرة، والنقيب إبراهيم رياض بقسم شرطة مصر الجديدة، والنقيب عمرو وهبة بقسم شرطة التجمع الأول، والنقيب هشام عبد الحارث الشرابية، والنقيب أحمد جمال بمباحث الطرق.