بالصور.. محمد رجب ودينا فؤاد يصلان سرادق عزاء منتجي "سينرجى" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وصل الفنان محمد رجب والفنانة دينا فؤاد، إلى قرية كفر القصار التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية لتقديم واجب في وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل.

كان الآلاف من أهالي القرية شاركوا في تشييع الجثامين الثلاثة فجر اليوم الجمعة عقب الصلاة عليهم بساحة القرية داخل سيارات نقل الموتى، وسط حضور كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة وأهالي القرية، وجرى دفن جثامين الثالثة داخل مقبرة واحدة بمقابر الأسرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة فجر اليوم وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي و الفنان أحمد السقا والفنان محمد رجب والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، والمنتج تامر مرسي والفنانة إيمان العاصي والفنان عصام السقا، والفنان أحمد عيد والفنان إسلام جمال، والفنان أحمد الشامي والفنان محمد عبد السيد والفنان عمر الشناوي والفنان منذر ريحانه، والفنان محمد مهران، والفنان الشاب أحمد على.

يقول محمد نجم، أحد أهالي القرية، أن نبأ وفاة المنتجين الثلاثة أصابهم بحالة صدمة وحزن على فراقهم مضيفا: "كانوا شباب زي الورد.. البلد كلها بتبكي عليهم.. كان الكل بيحبهم ومبيتاخروش عن حد في مساعدته أو تقديم خدماتهم ودايما كانوا في زيارات للبلد و ".

كان الطريق الساحلي، شهد أمس الخميس وفاة ثلاثة أشخاص وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي، وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل، وجرى نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي، وتوفي بعد ساعات من محاولة انقاذه.

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