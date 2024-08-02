شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة على طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المسيطرة على طقس غدًا السبت.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق (حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - الأقصر - قنا) يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.