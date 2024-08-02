جثة سوداني ومصاب حصيلة حادث دهس أعلى "دائري الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سوداني مصرعه وأصيب آخر صدمتهما سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين أعلى الطريق الدائري تحديدًا بمنطقة ناهيا.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة اصطدمت بسودانيين اثنين اتجاه الهرم، مما أسفر عن مصرع أحدهما فيما أصيب مرافقه ونقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

ويعمل رجال المباحث على تتبع السائق المتسبب في الحادث وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.