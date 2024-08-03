ماكرون وميلوني بحثا في ملفي الشرق الاوسط وفنزويلا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعلى هامش الألعاب الأولمبية في باريس وناقشا على وجه الخصوص الوضع في الشرق الأوسط وفنزويلا، وفق مكتبهما. وكان المسؤولان في فرساي لحضور فعالية ركوب الخيل، واغتنما الفرصة لعقد لقاء غير رسمي. وقالت سلطات إيطاليا: "ركز اللقاء على المواضيع الرئيسية في السياسة الأوروبية والدولية ولا سيما آخر التطورات في فنزويلا والشرق الأوسط". وأشار قصر الإليزيه إلى التطرق للمواضيع نفسها مضيفا أنهما بحثا أيضا "القضايا الثنائية الرئيسية". وغالبا ما يظهر إيمانويل ماكرون الوسطي المؤيد لأوروبا وجورجيا ميلوني من اليمين المتطرف، توافقهما حول القضايا الدبلوماسية لكنهما لا يخفيان تنافسهما على الساحة الأوروبية.

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