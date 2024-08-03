"هآرتس": تقديرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن نتانياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل أسرى

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين بفريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، قولهم إن "تقديرات قادة الأجهزة الأمنية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل أسرى".

ونقلت بدورها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، إشارتها إلى أن "فريق المفاوضات قال لنتانياهو إن شروطه بشأن محور نتساريم ستجهض صفقة التبادل".

وافادت هيئة البث عن المصادر نفسها، بأن "فريق التفاوض أكد لنتانياهو أن شروطه بشأن نتساريم تخالف عرضا وافقت عليه إسرائيل سابقا".