البنتاغون أعلن عن إرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات ومقاتلات إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن "الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما كشفت عن إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن "وزير الدفاع الأميركي سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط"، لافتةً الى أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يواف غالانت أن التصعيد ليس حتميا".

كذلك ذكرت الوزارة، أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بتعزيز القوات الأميركية في المنطقة"، موضحةً أن "وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها".

وكانت قد ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ هناك "تقديرات في إسرائيل بأن إيران ستشن هجومًا أكبر وأضخم من الهجوم السابق" على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويأتي ذلك بعد اغتيال إسرائيل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث أشار إلى أنّ "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".