المنطقة تترقب.. إيران تستعد للرد على اغتيال إسماعيل هنية.. وحاملة طائرات أمريكية تصل إلى مضيق هرمز

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير إعلامية بأن إيران تستعد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، أثناء تواجده في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأيضًا اغتيال والقائد بحزب الله فؤاد شكر في لبنان.

وكانت البداية مع إعلان عدد من وسائل الإعلام العبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

وتحدث البعض عن أن العطل كان سببه هجوم سيبراني، فيما قال آخرون إن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

وبعد ساعات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

ومع تطور الأحداث، أعلنت البحرية الأمريكية، عن وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

وكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك بعد توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.