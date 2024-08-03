كيربي: الولايات المتحدة ستقوم بإرسال قوات وآليات عسكرية إلى الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال قوات وآليات عسكرية إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن تعيد تقييم وضع قواتها في الشرق الأوسط.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تعيد دائما تقييم وضع قواتها في الشرق الأوسط; للتأكد من أننا لدينا ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا وقواتنا ومنشآتنا، وعن حلفائنا وشركائنا، مثل إسرائيل".

وأشار إلى أن الدعم العسكري الأمريكي المقرر في المنطقة سيكون على الأرجح في شكل "أفراد ومعدات" في المنطقة، قائلا "يرجح أن يكون الأمر مزيجا من كليهما، بالطبع، لأنه عندما تضيف قدرات إلى منطقة ما; فإن الأمر ليس مجرد معدات عليك إضافة قوات أيضا لصيانة وتشغيل هذه المعدات".

وبشأن زعم إسرائيل قتل محمد الجعبري نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قال كيربي "لا أستطيع تأكيد التقرير عن هذه الضربة.. لكني أؤكد أن إسرائيل تواصل القيام بعمليات في غزة، وتواصل الضغط على قيادة حماس والجماعات الأخرى في غزة".