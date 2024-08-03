نائب الخارجية السعودي يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية

ياسر رشاد - القاهرة - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في العاصمة نواكشوط.

وعقب مراسم التنصيب، استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نائب وزير الخارجية، الذي نقل لهُ تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما له ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامة الرئيس الموريتاني نائب وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.