البنتاجون يطلع إسرائيل على تغييرات بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الجمعة، إن الوزير لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.

وذكر البنتاجون في بيان اليوم أن "الضربة التي نفذناها في العراق قبل 4 أيام كانت دفاعية بعد أن رصدنا هجوما على وشك الوقوع"، مضيفا "لن نتردد في اتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة قواتنا".

وأشارت إلى أن "أوستن لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإمكانات الدفاعية التي سيتم نشرها".

وأوضح البنتاجون أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس حتميا وجميع الدول ستستفيد من خفض التصعيد.

وتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ترد إيران على مقتل إسماعيل هنية في طهران بشن هجمات على إسرائيل "خلال أيام"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين.