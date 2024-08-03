معهد الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس يُعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن معهد الدراسات الافرواسيوي حريص على تكوين خريجين متخصصين في الشؤون الافريقية والاسيوية وإعدادهم في التخصصات الأكاديمية التي يقدمها المعهد، بحيث يصبحون على قدر كبير من التنافسية العالمية، والقدرة على الاستمرار في البحث والتعلم مدى الحياة.

وأعلن رئيس الجامعة، أن معهد الدراسات الافرواسيوي برئاسة العميدة الدكتورة سحر الحساني فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا بدء من أمس حتى 15 سبتمبر.

من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعهد يسعى إلى تعميق الوعي المصري بأهمية الانتماء الأفريقي الآسيوي، وتحسين الصورة المتبادلة بين المصريين وأشقائهم بقارتي أفريقيا وآسيا، وتدعيم العلاقات المصرية والعربية بالقارتين، مشيرا أن التخصصات العلمية بالمعهد للدراسات العليا هي:

١- الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها (شعبة الأدب- شعبة اللغة – شعبة الدراسات الإسلامية).

٢- الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية تضم (شعبة علم النفس – شعبة علم الاجتماع – شعبة التاريخ).

٣- المكتبات والمعلومات – والإعلام.

٤- الدراسات والبحوث الجغرافية.

٥- برنامج الفرانكفونية.

وأضافت الدكتورة سحر حساني عميد معهد الدراسات الافرواسيوي أن إلى الأقسام المتاح التقدم لها في الدراسات العليا هي:

أولا -قسم الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية والنفسية:

1- دبلوم

2-ماجستير: شعبة تاريخ – شعبة بحوث المجتمع والإنسان- شعبة الدراسات والبحوث النفسية.

3- الدكتوراه: شعبة تاريخ – شعبة بحوث المجتمع والإنسان- شعبة الدراسات والبحوث النفسية.

ثانيا-قسم الدراسات والبحوث في المكتبات والمعلومات والإعلام:

1- دبلوم.

2- ماجستير (شعبة الإعلام).

3-دكتوراه (شعبة الإعلام).

ثالثا-قسم الدراسات والبحوث الجغرافية:

1-الدبلوم

2-ماجستير: شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية- شعبة دراسات

وبحوث الصناعة في التعدين والطاقة المتجددة.

3-دكتوراه: شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية- شعبة دراسات

وبحوث الصناعة في التعدين والطاقة المتجددة.

رابعا- قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها.

1-الدبلوم

2-الماجستير: شعبة الادب- شعبة اللغة- شعبة الدراسات الإسلامية

3-الدكتوراه: شعبة الادب- شعبة اللغة- شعبة الدراسات الإسلامية

برنامج الفرانكفوانية:

أ- الدبلوم العام فى اللغة الفرنسية

ب-الماجستير فى الدراسات الفرانكفونية وآدابها (شعبة اللغويات التطبيقية) –

(شعبة الادب الفرنسي والمقارن)

ج- الدكتوراه في الدراسات الفرانكفونية وآدابها (شعبة اللغويات التطبيقية) –

(شعبة الأدب الفرنسي والمقارن)

وعن الأوراق المطلوبة أشار الدكتور حسنين السعيد أن الأوراق المطلوبة لبرامج الدبلوم هي:

1 – استمارة التسجيل الالكتروني من مركز تطوير التعليم الجامعي عند فتح باب التسجيل.

٢ – صورة البطاقة الشخصية.

٣- أصل شهادة الميلاد.

٤- أصل الموقف من التجنيد (الذكور)

ه- أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس.

٦- معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات لخريجي المعاهد العليا وخريجي جامعة الأزهر

٧- أصل بيان تقديرات الأربع سنوات.

٨- عدد (٦) صور شخصية.

٩- موافقة جهة العمل إذا ما كان الباحث يعمل.

۱۰ – سداد الرسوم الدراسية – عدد (۳) ملف كبسولة – دوسية متعدد الحافظات

١١ – يتم تسليم جميع المستندات أصل + صورة

١٢ – يقبل المعهد الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من الكليات العسكرية والشرطية بعد إجراء المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.