فهمي: العاصمة والعلمين الجديدة وجهان لعملة واحدة ومن المدن الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد فهمي المدير العام لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وجهان لعملة واحدة وهما من المدن الذكية والمستدامة الخضراء، لافتًا إلى أن الحكومة موجودة في العاصمة الإدارية تمارس مهامها طوال السنة، وخلال الصيف تكون في مدينة العلمين لإدارة شؤون الدولة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: نحن في مرحلة شديدة الأهمية وهي تشغيل العاصمة الإدارية وتم استقبال المواطنين والحكومة منذ أكثر من سنة متمثلة في 103 جهات تمارس مهامها وما يقرب من 50 ألف موظف و20 ألف طالب يأتون إلى العاصمة الإدارية كل يوم.

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحرص على توفير كل مقومات النجاح للمطورين العقاريين لدفع معدلات التنمية، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعمل الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية، ويتم حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي.

وأضاف الوزير خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين مؤخرًا، أنه سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز وجود كبار المطورين فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجري حاليًا العمل على تفعيل نموذج المركز التكنولوجي الذي يختص بتقديم الخدمات السريعة والمميزة للمطورين العقاريين، وسيتم تعميمه على كل المدن، وسيتم عقد لقاءات دورية مع جميع المطورين العقاريين، تسبقها لقاءات تحضيرية من المختصين، لتعزيز التعاون، وحل المشكلات، وتذليل العقبات، ودفع معدلات التنمية.