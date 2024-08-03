نيويورك تايمز: أمريكا وإسرائيل تستعدان لضربة انتقامية إيرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي إن إسرائيل وأمريكا "تستعدان لضربة انتقامية إيرانية لا يمكن تصور شدتها على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، ورفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أوامره بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

ووصلت حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، بأن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

وكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

وأكدت طهران وحلفاؤها للدبلوماسيين أن الرد سيكون "ثقيلًا وسريعًا" لكنهم لم يحددوا متى أو كيف، مما يزيد من خطر الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك بعد توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.