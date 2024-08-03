وسائل الإعلام الإيرانية: العالم سيشهد أحداثا مهمة في الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني، بأنه "في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد محيرة وأحداثاً مهمة".

ولم تكشف القناة ما إذا كانت إيران ستبدأ هجوماً على إسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران الأربعاء الماضي.

وفي السياق، ذكر موقع "مشرق نيوز" الإيراني، أن "المحافظات الإيرانية تشهد تحركات عسكرية واسعة وتنقل معدات عسكرية ثقيلة مثل أجهزة التشويش وأنظمة الدفاع الجوي".

وأفادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأن "هذه المرة لن يشارك فحسب، بل الجيش الإيراني أيضًا، في الهجوم على إسرائيل، وستكون أبعاد هذا الهجوم أكبر بكثير".

كما ذكرت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري "لا تنسوا أن الجيش الإيراني لديه مخزون ضخم من الطائرات الهجومية والطائرات الانتحارية بدون طيار، ويمكن لإيران أن تنسق الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي يشنها الحرس الثوري بمفاجأة كبيرة من الطائرات بدون طيار التابعة للجيش، والمقاومة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وتابعت: "ينبغي أن نرى ما إذا كنا سنرى هذه المرة استخدام التقنيات الجديدة للطائرات بدون طيار الإيرانية في مجالات التهرب من الرادار والحرب الإلكترونية".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء الجمعة، المواطنين الإيرانيين بمنع تصوير وتوثيق التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، نشرته وسائل إعلام رسمية، إنها "تطلب من المواطنين عدم تصوير التحركات العسكرية حفاظا على الأمن القومي".