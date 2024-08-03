شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية بقوة 6.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة، جزيرة مينداناو في الفلبين، بحسب مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

ووفقا لـ «رويترز»، فإن مركز «جي إف زد» لبحوث الزلازل، أوضح أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. زلازل الفلبين وأشار المركز الوطني الأمريكي للتحذير من التسونامي، إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.

وأضافت وكالة الزلازل الفلبينية في استشارة أنها لا تتوقع أضرارًا بسبب الزلزال البحري، لكنها حذرت من وقوع هزات ارتدادية.