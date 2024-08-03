شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ألمانيا تشهد ارتفاعًا في الجرائم المتعلقة بالأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم استخدام السلاح في ألمانيا

أخبار متعلقة زلزال يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية بقوة 6.7 درجة كامالا هاريس تنال ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب الشرطة الجنائية الألمانية، أن ألمانيا شهدت زيادة في الجرائم المتعلقة بالأسلحة العام الماضي 2023.وشمل ذلك نحو 35ألفا و800 انتهاك لقانون الأسلحة - الذي يغطي إنتاج وبيع وملكية وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر - أوبزيادة نسبتها 3ر6% عن العام السابق.وحدث 563 انتهاكًا آخر، بزيادة نسبتها 3ر4% في إطار قانون منفصل ينظم أسلحة الحرب، الذي يتطلب تراخيص حكومية محددة.هذا وتندرج معظم الحالات تحت بند امتلاك وحيازة وحمل واستيراد الأسلحة، بشكل غير مشروع.