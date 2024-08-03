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بالأرقام.. ألمانيا تشهد ارتفاعًا في الجرائم المتعلقة بالأسلحة

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د ب أ - فيسبادن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب الشرطة الجنائية الألمانية، أن ألمانيا شهدت زيادة في الجرائم المتعلقة بالأسلحة العام الماضي 2023.
وشمل ذلك نحو 35ألفا و800 انتهاك لقانون الأسلحة - الذي يغطي إنتاج وبيع وملكية وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر - أوبزيادة نسبتها 3ر6% عن العام السابق.

جرائم استخدام السلاح في ألمانيا

وحدث 563 انتهاكًا آخر، بزيادة نسبتها 3ر4% في إطار قانون منفصل ينظم أسلحة الحرب، الذي يتطلب تراخيص حكومية محددة.

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هذا وتندرج معظم الحالات تحت بند امتلاك وحيازة وحمل واستيراد الأسلحة، بشكل غير مشروع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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