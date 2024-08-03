شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ألمانيا تشهد ارتفاعًا في الجرائم المتعلقة بالأسلحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب الشرطة الجنائية الألمانية، أن ألمانيا شهدت زيادة في الجرائم المتعلقة بالأسلحة العام الماضي 2023.
وشمل ذلك نحو 35ألفا و800 انتهاك لقانون الأسلحة - الذي يغطي إنتاج وبيع وملكية وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر - أوبزيادة نسبتها 3ر6% عن العام السابق.
هذا وتندرج معظم الحالات تحت بند امتلاك وحيازة وحمل واستيراد الأسلحة، بشكل غير مشروع.
وشمل ذلك نحو 35ألفا و800 انتهاك لقانون الأسلحة - الذي يغطي إنتاج وبيع وملكية وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر - أوبزيادة نسبتها 3ر6% عن العام السابق.
جرائم استخدام السلاح في ألمانياوحدث 563 انتهاكًا آخر، بزيادة نسبتها 3ر4% في إطار قانون منفصل ينظم أسلحة الحرب، الذي يتطلب تراخيص حكومية محددة.
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