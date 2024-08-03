غارات إسرائيلية على منطقة ريف القصير السورية الحدودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات صباح اليوم السبت، على منطقة ريف القصير السورية الحدودية قبالة قضاء الهرمل شمال شرق لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الغارات التي استهدفت مطار الضبعة في القصير في ريف حمص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء إن الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافا لميليشيا حزب الله يوم الجمعة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.

وشوهدت انفجارات وتصاعد أعمدة دخان من قرية المعرية في ريف القصير الخاضعة لسيطرة حزب الله أيضا بريف حمص.