سواء ناجح أو راسب.. موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب إعلان النتيجة واعتمادها رسميا.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن للطلاب تقديم تظلم على النتيجة سواء ناجح من الدور الأول أو راسب في أكثر من مادة.

ووفقا للوزارة، فإن التظلم حق قانوني لكل طالب، إذ أنه من المقرر أن تتيح الوزارة للطلاب الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة للمادة التي يتم التظلم فيها.

وتوفر الكنترولات صورة كراسة الإجابة الخاصة بالطالب لكتابة ملاحظاته على الورقة، ويمنح الطالب زيادة في الدرجات إذا ثبت أن له درجات بعد التظلم ويتم إخطار مكتب التنسيق بهذه الدرجات الزيادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت ٩١٪؜، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة ٩٢٪؜.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار اجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وأهابت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وتشدد الوزارة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.