أوستن يبلغ جالانت بالتدابير الأمريكية لدعم دفاع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، صباح اليوم السبت، لبحث التهديدات المزعزعة للاستقرار التي تشكلها إيران ووكلاؤها بالمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان لها، إن أوستن أكد لجالانت دعم الولايات المتحدة القوي لأمن إسرائيل، وأبلغه بالتدابير الإضافية، بما في ذلك التغييرات الحالية والمستقبلية في وضع القوة الدفاعية، التي ستتخذها الوزارة لدعم الدفاع عن إسرائيل.

وأكد أوستن أن المزيد من التصعيد ليس أمرًا لا مفر منه، وأن جميع البلدان في المنطقة ستستفيد من خفض التوترات، بما في ذلك من خلال استكمال وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار أوستن إلى أن النطاق غير المسبوق للدعم الأمريكي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر يجب أن يترك إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الأخرى المدعومة من طهران بدون أي شكوك في عزم الولايات المتحدة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تواصل تركيزها بشكل مكثف على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد البنتاجون في بيانه أن الولايات المتحدة تحتفظ بالقدرة على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة تهديدات الأمن القومي، وتواصل تركيزها على الدفع نحو وقف لإطلاق النار يشمل عودة الرهائن وإنهاء حرب غزة.

وأعلنت الشؤون القنصلية بالخارجية الأمريكية أن "التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب في إلغاء أو تقليص رحلات من إسرائيل وإليها"، ودعت رعاياها إلى توخي الحذر، وذكرت أن "البيئة الأمنية معقدة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" وصلت منذ 12 يوليو إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس بالبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) زيادة الاستعداد العسكري بالشرق الأوسط بنشر دفاعات صاروخية إضافية، وأشارت إلى إرسال سرب طائرات أمريكية مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طرادات ومدمرات من البحرية.