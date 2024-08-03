أكسيوس: الرد الإيراني سيكون إما مماثلًا لهجمات 13 أبريل أو أوسع نطاقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل ردًا على اغتيال زعيم المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وتستعد لمواجهتها.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يكون الرد الإيراني على اغتيال هنية مماثلًا في أسلوبه لهجوم 13 أبريل وربما يكون أوسع نطاقًا. ورجح المسؤولون أن يشمل الرد الإيراني على إسرائيل مشاركة حزب الله في لبنان.

وأعلنت الشؤون القنصلية بالخارجية الأمريكية أن "التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب في إلغاء أو تقليص رحلات من إسرائيل وإليها"، ودعت رعاياها إلى توخي الحذر، وذكرت أن "البيئة الأمنية معقدة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" وصلت منذ 12 يوليو إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس بالبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) زيادة الاستعداد العسكري بالشرق الأوسط بنشر دفاعات صاروخية إضافية، وأشارت إلى إرسال سرب طائرات أمريكية مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طرادات ومدمرات من البحرية.