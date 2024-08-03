إيران تتوعد إسرائيل.. في انتظار الحرب الإقليمية الوشيكة (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في التوترات العسكرية، بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في عملية استهداف -نُسبت إلى إسرائيل- جرت بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من إيران، التي توعدت برد قاسٍ.

يأتي ذلك في وقت حساس، تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية وتوترات متزايدة، مغ إصرار إسرائيلي على إشعال الوضع في عدة جهات، معتمدة على الدعم من الولايات المتحدة، التي سيرت مزيدًا من قواتها إلى البحرين الأحمر والمتوسط، في محاولة لمواجهة التهديدات المحتملة التي قد تنجم عن الانتقام الإيراني، وقد تشمل هجمات واسعة النطاق وربما مشاركة حزب الله في لبنان.

الخليج 365 يقدم تغطية خاصة لهذه الأحداث:

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