بيطري يكشف طرق حماية المواشي من الجدري العقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن طرق حماية المواشي من مرض الجدري العقدي الذي ينشر سريعا بين المواشي خاصة في فترات الحر الشديدة.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن مرض الجدر العقدي مرض فيروسي يصيب الماشية وينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق الحشرات القارضة كالبعوض وغيرها موضحا أنه يجب تنظيف الحظيرة أول بأول واستخدام طارد للحرارة حتى تمنع تكدس الحشرات الناقلة للمرض إضافة إلى الحرص على منح الماشية جرعات الحماية من الوحدات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وذلك في إطار المحافظة على المواشي وعدم تعرضها للإصابة.

وبسؤاله عن طرق التعامل مع الحيوان المصاب قال غالب يجب عزل الحيوان المصاب عن الحظيرة فور إصابته حتى لا ينتقل المرض ويستحب نقله لمكان آخر.

وأشار غالب إلى أن مرض الجدر العقدي يعد من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجئ لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية و يسبب خسائر شديدة فى الماشية نتيجة للنقص فى إنتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

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