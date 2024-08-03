شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: مهرجان العلمين نجح فى جذب أنظار العالم للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا على الدور الكبير الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم مهرجان العلمين والذى يأتي على أعلى مستوى ويتضمن العديد من الفعاليات ليوضح أنه ليس مجرد مهرجان ترفيهي بل يلعب أدوار أخرى لها أهمية بالغة سواء في إطار التنمية أو الجانب الاقتصادى والاجتماعى وهو ما كنا نتمنى أن نراه في بلدنا.

وأضاف "هلال" خلال تصرحه لـ ”الخليج 365”، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "100 يوم صحة" يؤكد أن الحكومة لم تترك فرصة إلا وتستثمرها في طريقها للتنمية وخدمة المواطن وكونه يطلق النسخة الثانية من المبادرة في مدينة العلمين الجديدة يؤكد على أهمية مدينة العلمين، وأنها أصبحت محل أنظار العالم وساعد على ذلك مهرجان العلمين.

كان قد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأربعاء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

