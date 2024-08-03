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تحطم هليكوبتر عسكرية أميركية في اليابان

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ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية سقطت في حقل أرز في مقاطعة كاناجاوا جنوب غربي طوكيو اليوم السبت.
وأضافت الهيئة نقلاً عن إدارة الإطفاء المحلية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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