قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمدن فلسطينية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من محافظة نابلس، وفقا ل "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية واعتقلت المواطن عدنان مسروجه ونجله نايف عقب مداهمة منزلهما، فيما اعتقلت الأسير المحرر عبد الجبار الشخشير، عقب مداهمة منزله في طلعة الطور بالمدينة، وجرى اعتقال عاصم الشنار خلال مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين اثنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رأفت مصطفى محمد النجار (38 عاما) بعد مداهمة منزله في مدينة بيت لحم، وكفاح محمد السقا (20 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة الدوحة غربا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من بينهم فتى في محافظة جنينن.

وقالت مصادر أمنية ونادي الأسير في جنين لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد عبد الجبار الخباص، وهمام عبد الباسط الحاج، بعد مداهمة منزليهما في قرية جلقموس .

وأضافت أن الاحتلال اعقتل حارث ميلاد مساد، وعلي إبراهيم الحسين، والفتى نبيل محمد صلاح، وسامي يحيى البزور من قرية رابا، بعد مداهمة منزال ذويهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال القرى الشرقية، وبلدة سيلة الظهر، والفندقومية جنوبا.