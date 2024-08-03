شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" تحقق احتياجات الأسرة المصرية في كل شبر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في دعم الأسرة المصرية، خاصة بعد إطلاق حملة"ايد واحدة"، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لملايين من المصريين، والتي تشمل تقديم خدمات متنوعة مثل توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم، وإقامة معارض ملابس، كما تهدف الحملة إلى إقامة ندوات توعوية.

وتهدف حملة "إيد واحدة"تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة مع تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي، حيث تنظم مؤسسات التحالف معارض متنوعة بمختلف محافظات مصر، والتي تساهم توفير الملابس المناسبة لعدد كبير من الأسر.

يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى توحيد الجهود الوطنية في مجال العمل الأهلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، وتشجيع المبادرات التطوعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، فلم يدخر جهدًا على مدار العامين الماضيين في توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من مأكل ومشرب وملبس، وتحقيق الاكتفاء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضت تحديات عديدة أمام أقوى الأنظمة الاقتصادية.