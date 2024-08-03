وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع زعيمة ومرشح المعارضة في فنزويلا

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الجمعة مع زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا كورينا ماتشادو ومرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة إدموندو جونزاليس، بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

واوضحت الوزارة في بيان، إن بلينكن هنأ جونزاليس "لحصوله على أكبر عدد من الأصوات" في انتخابات الأحد، وعبر عن قلقه بشأن سلامة جونزاليس وماتشادو. واعترف بلينكن يوم الخميس بفوز جونزاليس في الانتخابات.

وأثار الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية احتجاجات في فنزويلا، بعد أن أعلن مجلسها الانتخابي فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.