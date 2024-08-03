مقتل 8 على الأقل في هجوم على شاطئ في العاصمة الصومالية

ذكر رئيس خدمة إسعاف في الصومال إن ثمانية على الأقل قتلوا و28 آخرين أُصيبوا في هجوم وقع في وقت متأخر أمس الجمعة على شاطئ في العاصمة مقديشو.
وذكر الطبيب عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف المجانية "آمين" لـ "رويترز"، بانه "أحصينا العدد وتأكدنا من مقتل ثمانية وإصابة 28 آخرين. لكن هناك مصابين آخرين لذلك من المؤكد أن العدد سيرتفع".
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