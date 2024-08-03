البنتاجون : وزير الدفاع الأمريكي سيقود القوات في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينغ الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيقود عملية نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط لتعزيز دفاعات إسرائيل.

وقالت في مؤتمر صحافي: "سيقود الوزير العديد من الجهود التي ستبذل لإعادة تنظيم القوات وتعزيز حماية القوات الأمريكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتوفير دعم معزز للدفاع الإسرائيلي وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على الأزمة الناشئة".

وأضافت سينغ أن نشر قوات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط سيعني زيادة في عدد الأفراد، ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الحجم الدقيق للوحدات المحددة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد لنشر طائرات مقاتلة إضافية في الشرق الأوسط في ظل الصراع المتصاعد في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقات النهائية في هذا الصدد ستكون من البنتاغون، دون ان توضح عدد أو نوع الطائرات الأمريكية التي سيتم نقلها.

كما قال مسؤولان أمريكيان إن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، وصفها المسؤولان بـ"الصعبة"، وحذر بايدن نتنياهو من أنه إذا أقدم على التصعيد فيجب ألا يعتمد على واشنطن لإنقاذه.

هذا وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفاءها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ويخشى كبار المسؤولين في إدارة بايدن أنه قد يكون من الصعب عليهم حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي للدول التي أوقفت الهجوم الإيراني السابق، بما أن السياق هذه المرة هو اغتيال زعيم "حماس" في طهران، وليس اغتيال جنرال إيراني في دمشق.