شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إيد واحدة تواصل أعمالها لليوم السابع في دعم الأسر الأكثر احتياجا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تستمر حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، في سابع أيام حملة "إيد واحدة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة في يومها السابع:

-استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.



-تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة في اليوم الثاني مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم .

اقامة ندوات توعويه.

-استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات لليوم السابع.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.