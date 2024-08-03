شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص لا يعني بيع أصول الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص لا يعني بيع أصول الدولة ولكن الهدف هو تحسين الخدمات المقدمة بالمطارات.

وأضاف وزير الطيران خلال لقاء محرري الطيران، أن دخول القطاع الخاص للمطارات ما هو إلا وسيلة للارتقاء بمنظومة الطيران.

وتابع وزير الطيران، نشجع شركات القطاع الخاص للمشاركة في عملية تطوير منظومة الطيران في مصر.

وأكد الوزير ، أن مصر للطيران له دور كبير في دعم الدولة، ولها دور محوري في قطاع الطيران في مصر ، مشيراً إلى أن مصر للطيران تساهم بنسبة 50% من تشغيل مطار القاهرة.