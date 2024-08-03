إصابة 3 من الشرطة وتوقيف 8 أشخاص بعد أعمال شغب في إنجلترا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، عن إصابة ثلاثة من عناصرها وتوقيف ثمانية أشخاص بعد اندلاع أعمال شغب كبيرة في مدينة ساندرلاند شمال شرق إنجلترا في وقت متأخر من الليلة الماضية.وأكدت الشرطة في بيان أن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجروح متفاوتة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تعرض مركز للشرطة ومبنى مجاور له إضافة إلى بعض الممتلكات الخاصة إلى أعمال حرق وتخريب.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المشاركين في أعمال الشغب ينتمون إلى منظمات يمينية متطرفة معادية للإسلام والمهاجرين، فيما طوقت قوات الأمن مسجدًا وسط المدينة بعد محاولة الاعتداء عليه بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.وشهدت بعض المدن البريطانية خلال الأيام الماضية مظاهرات عنيفة معادية لسياسة الهجرة واللجوء انتهت بمواجهات مع قوات حفظ الأمن. وتقود منظمات يمينية متطرفة هذه الاحتجاجات.