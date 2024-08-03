الدفاع الروسية : الدفاعات الجوية الروسية تدمر 75 مسيرة أوكرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة فى بيان – أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) – : “خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف، وثمانية فوق مقاطعة كورسك”.

وأضاف البيان :”أنه تم إسقاط 9 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود، و17 فوق مقاطعة أورلوفسكايا، واثنتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فارونيج، ومسيرة فوق بحر آزوف، ومسيرة فوق إقليم كراسنودار”.

وكان حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف قد قال فى وقت سابق اليوم “إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات”.

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