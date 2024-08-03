دونالد ترامب يوافق على مناظرة كامالا هاريس في سبتمبر القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، موافقته على عرض من قناة “فوكس نيوز” لإجراء مناظرة مع نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة كامالا هاريس في الرابع من سبتمبر القادم.

وقال ترامب ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ إن قواعد المناظرة ستكون مشابهة لقواعد مناظرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها ستكون بحضور جمهور يملأ الساحة” .

وكانت هاريس قد أكدت الأسبوع الماضي بأنها مستعدة لمناظرة ترامب.

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