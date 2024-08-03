الرئيس الموريتاني يعيّن ولد أجاي رئيسًا للوزراء في موريتانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المختار ولد أجاي، رئيسًا للوزراء في موريتانيا، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو.

وأدّى الغزواني الخميس، اليمين الدستورية رئيسًا لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية: “إنّ رئاسة الجمهورية أعلنت بموجب مرسوم صادر أمس، تعيين المختار ولد أجاي رئيسًا للوزراء”.

وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

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