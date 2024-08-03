استشهاد ثلاثة فلسطينيين أحدهم مسعف في غزة ونابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثمانية بجروح مختلفة اليوم، في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، ونابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد فلسطينيين وجرح ثمانية في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف الخليج 365 الشرقية من مخيمي المغازي، والبريج.

وفي مدينة نابلس شمال الضفةالغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مسعف متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال الاقتحام الأخير لمخيم بلاطة بالمدينة.

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