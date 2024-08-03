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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين أحدهم مسعف في غزة ونابلس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثمانية بجروح مختلفة اليوم، في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، ونابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد فلسطينيين وجرح ثمانية في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف الخليج 365 الشرقية من مخيمي المغازي، والبريج.
وفي مدينة نابلس شمال الضفةالغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مسعف متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال الاقتحام الأخير لمخيم بلاطة بالمدينة.
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