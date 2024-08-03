حماس تعلن استشهاد القيادي هيثم بليدي إثر قصف إسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، استشهاد القيادي وقائد كتائب القسام في طولكرم هيثم بليدي، إثر قصف إسرائيلي استهدف سياره.

استشهاد بليدي

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى «الشهيد ثابت» الحكومي بطولكرم قوله إن «خمسة شهداء وصلت جثثهم متفحمة، تم التعرف على أحدهم وهو هيثم نور الدين بليدي، البالغ من العمر 25 عاماً من مخيم طولكرم».

ووفق الوكالة، فقد «قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى مقتلهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها، وكان من بينهم بليدي».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تمكن من قتل هيثم بليدي، قائد عام «كتائب القسام» في طولكرم، في غارة استهدفته صباح اليوم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بعد القصف موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنعت المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الإسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال جثث القتلى ونقلهم إلى المستشفى.

ونعت فصائل العمل الوطني في المحافظة القتلى وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواحهم، ونددت بـ«جريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد»، وحملت «الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية».

وهددت إيران، اليوم السبت، بهجمات واسعة لـ حزب الله خلال الفترة القادمة، وذلك ردا علي الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

حزب الله وضربات على إسرائيل



وأكدت إيران أن حزب الله سيختار المزيد من الأهداف والعمق ولن يقتصر رده على الأهداف والأدوات العسكرية، وذلك في رده على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الممثلية الإيرانية في تصريحات لوكالة مهر الإيرانية: "حتى اليوم، حزب الله كان يركز على الهجمات العسكرية، بمعنى أن العمليات اقتصرت على نقاط حدودية وأهداف ضحلة وعسكرية"، مشددةً على أن هجوم الكيان الصهيوني على ضواحي بيروت واستهداف مبنى سكني كان تجاوزا لهذه الحدود".



وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة ، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل ا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت.

وتعهّد نصر الله، بأن الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.