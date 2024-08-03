متحدث الأمن القومي ببرلمان إيران يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - توعد متحدث لجنة الأمن القومي في برلمان إيران إبراهيم رضائي إسرائيل برد قاس وساحق يجعلها تندم على جريمة اغتيال إسماعيل هنية، مؤكدا وجوب "محاسبة الأمريكيين".

رضائي يهدد إسرائيل

وقالت وكالة إيسنا أن رضائي أشارإلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" هنية "كان رجلا عظيما حقق حلمه بالاستشهاد".. وأن اغتياله جريمة ضد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكان ضيفا رسميا لـ إيران ولذلك "حسب ميثاق الأمم المتحدة وفي الرد على جريمة النظام الصهيوني هذه، فإننا بذلك ندافع عن حقنا".

ولفت رضائي إلى أن إيران لا تبحث عن التوتر والصهاينة هم الذين يتابعون التوتر في المنطقة بالتحريض على الحرب وأوصلوا كافة المفاوضات لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.

واعتبر أن إيران لا يراودها أي تأنيب للضمير في الدفاع عن سلامة أراضيها ومواطنيها وأنها لا تقدم استثناءات في هذا الجانب.

وهددت إيران، اليوم السبت، بهجمات واسعة لـ حزب الله خلال الفترة القادمة، وذلك ردا علي الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

حزب الله وضربات على إسرائيل



وأكدت إيران أن حزب الله سيختار المزيد من الأهداف والعمق ولن يقتصر رده على الأهداف والأدوات العسكرية، وذلك في رده على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الممثلية الإيرانية في تصريحات لوكالة مهر الإيرانية: "حتى اليوم، حزب الله كان يركز على الهجمات العسكرية، بمعنى أن العمليات اقتصرت على نقاط حدودية وأهداف ضحلة وعسكرية"، مشددةً على أن هجوم الكيان الصهيوني على ضواحي بيروت واستهداف مبنى سكني كان تجاوزا لهذه الحدود".



وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة ، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل ا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت.

وتعهّد نصر الله، بأن الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر مس بشرف إيران وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر أبريل الماضي.