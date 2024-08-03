جندي إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو تظهر تفجير منازل ومسجد في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر جندي أمريكي إسرائيلي يعمل في غزة مع وحدة الهندسة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر إطلاق نار عشوائي على مبنى مدمر وتفجير منازل ومسجد.

إسرائيل تواصل جرائم الحرب في غزة

يظهر مقطع فيديو نشره الرجل، برام سيتينبرينو، وتم تصويره من وجهة نظر مطلق النار، عشرات الطلقات التي يتم إطلاقها على أنقاض مبنى في غزة، ويظهر مقطع فيديو آخر ما يبدو أنه نظام التحكم في إطلاق النار لمركبة مدرعة موجهًا نحو مسجد قبل تدميره بالكامل. ويصور آخرون تفجير العديد من المنازل بينما يهتف الجنود.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتينبرينو قد صور مقاطع الفيديو شخصيًا أو كان متورطًا في الأفعال التي تم تصويرها فيها، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية وسيتينبرينو لم يشككا في صحة مقاطع الفيديو.

انتشرت مقاطع الفيديو مؤخرًا على X، مما أثار اتهامات بأنها أظهرت "جرائم حرب" في غزة.

وكتب سيتينبرينو في رسالة إلى صحيفة الجارديان أن مقاطع الفيديو "أُخرجت من سياقها" لكنه رفض الخوض في التفاصيل، وأضاف "لم أرتكب أي جرائم حرب على الإطلاق".

بعد أن تواصلت صحيفة الغارديان مع سيتينبرينو وعائلته، نشر والده ردًا منسوبًا إلى ابنه عبر موقع أروتز شيفا، وهو موقع إخباري مرتبط باليمين الاستيطاني. "كان مقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من مدفع رشاش هو نيران قمعية بمنطقة في غزة تم تطهيرها من المدنيين بعد أن هاجم إرهابيو حماس فريقي من تلك المنطقة. كان المسجد الذي تم تفجيره يستخدم لإيواء الإرهابيين المسلحين ومخازن الأسلحة واستخدامه كقاعدة لمهاجمة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال والد الجندي إن ابنه "أرسل مقطع فيديو تهنئة يكرس تفجيرًا لتكريم زواج صديق جديد"، وأن شركة العائلة تلقت تهديدات منذ بدأت مقاطع الفيديو في التداول.

نشر جنود إسرائيليون عشرات مقاطع الفيديو خلال الحرب التي استمرت عشرة أشهر تظهر أنفسهم وهم يسخرون من الفلسطينيين في غزة ويدمرون الممتلكات الفلسطينية.

تم استخدام بعضها كدليل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. لقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 39 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب، وشردت معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ودمرت أكثر من نصف مباني القطاع.

وبما أن الآلاف من الأميركيين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن سوء السلوك المحتمل الذي وثقه الجنود أنفسهم يثير تساؤلات غير مريحة للمسؤولين الأميركيين حول استعدادهم لفرض القانون الفيدرالي ضد المواطنين الذين يتصرفون في حرب خارجية تمولها وتدعمها الحكومة الأميركية.