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إصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بسقوط إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان .

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى "إصابات في غارة من مسيرة استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية في مدينة صور واندلعت النار فيها" ، لافتة إلى سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى المكان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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