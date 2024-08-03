قوات الأمن الصومالية تعلن مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشو

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الوطنية في الصومال، صباح اليوم السبت، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم ” بيج فيو ” الواقع في شاطئ ليدو بمديرية حي عبد العزيز بالعاصمة مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم إن إن قوات الأمن قامت بتصفية العناصر الإرهابية الخمسة التي شنت الهجوم، وإنقاذ العديد من المحاصرين بالموقع.

وأضافت الوكالة الصومالية أن أجهزة الأمن أحبطت مخططا إرهابيا آخر في مقديشو.

كان متحدث باسم الشرطة الصومالية أعلن ليل الجمعة عن هجمات إسلاموية على فندق وشاطئ شهير في مقديشو، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مروعة من شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يهربون من الشاطئ في حالة ذعر وآخرين ينزفون ويصرخون.

ويعد شاطئ ليدو وجهة مفضلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان مقديشو. ووفقا لتقارير الشرطة، فإن إطلاق النار سبقه انفجار نفذه انتحاري.

وأعلنت حركة الشباب، التي تهدف إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الاسلامية، مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية. وتسيطر الحركة على مناطق في أجزاء من الصومال، لكن تم طرد عناصرها من العاصمة في السنوات الأخيرة.