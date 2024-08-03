أكسيوس: وصول وفد إسرائيلي رفيع إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مصادر، الى وصول وفد إسرائيلي رفيع إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات، لمواصلة البحث في اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى.
ولفت "أكسيوس" الى ان مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أميركي لمواصلة مفاوضات صفقة الاسرى، واردف بان الوفد سيبحث مع رئيس المخابرات وقادة بالجيش المصري الترتيبات الأمنية بشأن محور فيلادلفيا.
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