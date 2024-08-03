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أكسيوس: وصول وفد إسرائيلي رفيع إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات

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اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مصادر، الى وصول وفد إسرائيلي رفيع إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات، لمواصلة البحث في اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى.

ولفت "أكسيوس" الى ان مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أميركي لمواصلة مفاوضات صفقة الاسرى، واردف بان الوفد سيبحث مع رئيس المخابرات وقادة بالجيش المصري الترتيبات الأمنية بشأن محور فيلادلفيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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