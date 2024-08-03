وزارة الصحة: شهيد وجريحان في الغارة على البازورية- وادي جيلو

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامةفي بيان، ان "العدوان الاسرائيلي على مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو هذا الصباح أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين".

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