اشارت السفارة الايرانية في بيروت، الى ان المواجهة البطولية التي خاضها ضباط وجنود الجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية في الـ 3 من آب من العام 2010، هي مدعاة للفخر وتكريس معمّد بالدم للمعادلة الذهبية التي تسيّج حدود.
ولفتت السفارة الايرانية في بيان، الى ان هذه الحادثة هي تحذير متجدّد لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على اي شبر من الارض اللبنانية، بأن لبنان كُله لن يتسامح ازاء ذلك، وان اليد التي ستمتد إلى هذا البلد ستُقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الايرانية في بيروت: اليد التي ستمتد الى لبنان ستقطع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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