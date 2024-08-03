وزير الاقتصاد: كميات المواد الغذائية كافية وسنسطر محاضر ضبط بحق من يستغل الناس

طمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن "هناك كميات كافية من المواد الغذائية". وقال: "بعد اجتماعاتنا مع كافة النقابات عن المواد الغذائية من السوبرماركت واللحوم والدواجن وجميع النقابات الاخرى، حصلنا منهم على تطمينات على توافر تلك المواد الى جانب طلبيات كبيرة في طريقها الى لبنان".

وشدد في حديث تلفزيوني، على أنه "ما من داع لحالات الهلع"، وحذر من "عمليات التخزين لان ذلك يؤثر سلبا على الاسعار وعلى وجود الكميات التي يجب ان تكون موزعة بشكل عادل بين الناس".

ولفت إلى أن "وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الاسعار بكل تفاصيله ونحن أوعزنا الى كل المعنيين والنقابات والشركات للالتزام بهوامش الربح واحترام ظروف الناس الاجتماعية الدقيقة، ونحن سنتابع وسنكون بالمرصاد وستسطر محاضر ضبط وملاحقات قضائية بحق كل من سيستغل الناس في هذا الوضع الصعب".