طمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن "هناك كميات كافية من المواد الغذائية". وقال: "بعد اجتماعاتنا مع كافة النقابات عن المواد الغذائية من السوبرماركت واللحوم والدواجن وجميع النقابات الاخرى، حصلنا منهم على تطمينات على توافر تلك المواد الى جانب طلبيات كبيرة في طريقها الى لبنان".
وشدد في حديث تلفزيوني، على أنه "ما من داع لحالات الهلع"، وحذر من "عمليات التخزين لان ذلك يؤثر سلبا على الاسعار وعلى وجود الكميات التي يجب ان تكون موزعة بشكل عادل بين الناس".
ولفت إلى أن "وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الاسعار بكل تفاصيله ونحن أوعزنا الى كل المعنيين والنقابات والشركات للالتزام بهوامش الربح واحترام ظروف الناس الاجتماعية الدقيقة، ونحن سنتابع وسنكون بالمرصاد وستسطر محاضر ضبط وملاحقات قضائية بحق كل من سيستغل الناس في هذا الوضع الصعب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد: كميات المواد الغذائية كافية وسنسطر محاضر ضبط بحق من يستغل الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.