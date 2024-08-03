افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة طيرحرفا، كما طال القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة ميس الجبل.
واشار الى انه يواصل الطيران المسير التحليق في اجواء اقليم التفاح والنبطيه.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة طيرحرفا وقصف مدفعي باتجاه بلدة ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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