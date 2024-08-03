النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة طيرحرفا وقصف مدفعي باتجاه بلدة ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة طيرحرفا، كما طال القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة ميس الجبل.

واشار الى انه يواصل الطيران المسير التحليق في اجواء اقليم التفاح والنبطيه.