حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تتجه إلى الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى منطقة الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في منطقة مسئولية القيادة المركزية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة، تتواجد حالياً غرب المحيط الهادئ، مضيفة أنه "من غير الواضح متى ستصل إلى الشرق الأوسط لتحل محل روزفلت الموجودة حالياً في خليج عمان".

وأشارت الشبكة، إلى وجود 6 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، قائلة إنه "من المحتمل نقل بعضها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كجزء من التحركات التي أمر بها أوستن.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أمس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، رداً على تهديدات إيران، وحلفائها في المنطقة بـ"الانتقام" من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وذكر مسئول عسكري أمريكي لم تسمه الصحيفة، أن "القوات الأمريكية في المنطقة تتخذ إجراءات ضرورية، لزيادة الاستعداد القتالي، وحماية قواتها، وحلفائها من أية تهديدات من جانب إيران، أو الجماعات المسلحة المدعومة منها".

واتهمت طهران وحركة "حماس"، تل أبيب، بالوقوف وراء اغتيال هنية في طهران، بينما لم تعترف إسرائيل بمسئوليتها، ولم تنف ذلك أيضاً.