شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مروحية عسكرية أمريكية اضطراريًا في حقل أرز قرب طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة اليابانية: "إن مروحية عسكرية يعتقد أنها تابعة للقوات الأمريكية في اليابان قامت بهبوط اضطراري في حقل أرز قرب طوكيو اليوم السبت".

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصاباتن بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء. مشكلة في المحرك وتلقت الشرطة اتصال طوارئ صباح اليوم جاء فيه "أن مروحية مكتوب عليها كلمة "بحرية" هبطت في الحقل في إبينا بمقاطعة كاناجاوا التي لا تبعد كثيرًا عن قاعدة أمريكية في اتسوجي.

ووفقًا لإدارة إطفاء محلية تعاملت مع الحادث، كانت المروحية، التي تقل 12شخصًا، قد واجهت مشكلة في المحرك وهي في طريقها إلى قاعدة في ايواكوني بمقاطعة ياماجوشي جنوب غرب اليابان، قادمة من قاعدة في اتسوجي.